Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Четвертого июня состоится финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся полька Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.
Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Свёнтек выигрывала титул на кортах Парижа два года назад, Гауфф – впервые сыграет в финале грунтового мейджора.
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