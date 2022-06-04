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  4. Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 12:20 |
181
0

Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

04 июня 2022, 12:20 |
181
0
Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Четвертого июня состоится финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся полька Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.

Начало встречи в 16:00 по Киеву. 

Свёнтек выигрывала титул на кортах Парижа два года назад, Гауфф – впервые сыграет в финале грунтового мейджора.

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смотреть онлайн Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2022 Кори Гауфф
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Источник Sport.ua
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