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  4. Каспер РУУД: «Надаль был моим кумиром на протяжении всей жизни»
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 12:22 |
215
0

Каспер РУУД: «Надаль был моим кумиром на протяжении всей жизни»

Норвежский теннисист – о финале Ролан Гаррос

04 июня 2022, 12:22 |
215
0
Каспер РУУД: «Надаль был моим кумиром на протяжении всей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий финал Ролан Гаррос-2022 против Рафаэля Надаля (5 июня):

«Надальникогда не жалуется. Он идеальный пример, как следует вести себя на корте. Никогда не сдаваться, никогда не жаловаться. Он был моим кумиром всю жизнь.

Это удивительно, он последний игрок из большой тройки лучших игроков мира, против которого я никогда не играл. Это идеальный момент и следует подождать. Сыграть с ним в финале «Большого шлема» будет особым моментом для меня.

Надеюсь, для него тоже – он будет играть против студента из своей академии. Это будет весело».

Вчера в полуфинале Рууд обыграл Марина Чилича.

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Каспер Рууд Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2022
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Источник Eurosport
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