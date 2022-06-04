Каспер РУУД: «Надаль был моим кумиром на протяжении всей жизни»
Норвежский теннисист – о финале Ролан Гаррос
Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий финал Ролан Гаррос-2022 против Рафаэля Надаля (5 июня):
«Надальникогда не жалуется. Он идеальный пример, как следует вести себя на корте. Никогда не сдаваться, никогда не жаловаться. Он был моим кумиром всю жизнь.
Это удивительно, он последний игрок из большой тройки лучших игроков мира, против которого я никогда не играл. Это идеальный момент и следует подождать. Сыграть с ним в финале «Большого шлема» будет особым моментом для меня.
Надеюсь, для него тоже – он будет играть против студента из своей академии. Это будет весело».
Вчера в полуфинале Рууд обыграл Марина Чилича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом
Катерина добыла непростую победу в матче, который затянулся на два дня