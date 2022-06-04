Аутсайдер Ла Лиги интересуется Йовичем
Сербский форвард может продолжить карьеру в «Хетафе»
«Хетафе» проявляет интерес к форварду «Реала» Луке Йовичу. Альтернативой для клуба является Борха Майораль.
Сам «Реал» готов продать Йовича. Мадридский клуб требует за игрока всего 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Йович снова не сумел навязать Кариму Бензема реальную борьбу за место в основе. На счету 24-летнего серба всего 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Сам Йович ранее предлагал свои услуги «Боруссии» Дортмунд.
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