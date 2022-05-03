Йович предложил свои услуги Боруссии Дортмунд

Сербский форвард Лука Йович недоволен своим положением в «Реале» и хочет покинуть клуб. Он предложил свои услуги «Боруссии» Дортмунд.

Ответа от «Боруссии» Йович пока что не дождался, но не исключено, что клуб будет заинтересован в услугах форварда, поскольку летом, скорее всего, потеряет Эрлинга Холанда.

Ранее Йович уже выступал в Бундеслиге в составе «Айнтрахта». Он защищал цвета команды в 2017 – 2019 годах, а также провел в аренде вторую половину прошлого сезона.

В нынешнем сезоне на счету Йовича 1 гол и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.