Йович предложил свои услуги Боруссии Дортмунд
Форвард «Реала» может вернуться в Германию
Сербский форвард Лука Йович недоволен своим положением в «Реале» и хочет покинуть клуб. Он предложил свои услуги «Боруссии» Дортмунд.
Ответа от «Боруссии» Йович пока что не дождался, но не исключено, что клуб будет заинтересован в услугах форварда, поскольку летом, скорее всего, потеряет Эрлинга Холанда.
Ранее Йович уже выступал в Бундеслиге в составе «Айнтрахта». Он защищал цвета команды в 2017 – 2019 годах, а также провел в аренде вторую половину прошлого сезона.
В нынешнем сезоне на счету Йовича 1 гол и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
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