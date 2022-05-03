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  4. Йович предложил свои услуги Боруссии Дортмунд
Испания
03 мая 2022, 16:29 |
414
0

Йович предложил свои услуги Боруссии Дортмунд

Форвард «Реала» может вернуться в Германию

03 мая 2022, 16:29 |
414
0
Йович предложил свои услуги Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Сербский форвард Лука Йович недоволен своим положением в «Реале» и хочет покинуть клуб. Он предложил свои услуги «Боруссии» Дортмунд.

Ответа от «Боруссии» Йович пока что не дождался, но не исключено, что клуб будет заинтересован в услугах форварда, поскольку летом, скорее всего, потеряет Эрлинга Холанда.

Ранее Йович уже выступал в Бундеслиге в составе «Айнтрахта». Он защищал цвета команды в 2017 – 2019 годах, а также провел в аренде вторую половину прошлого сезона.

В нынешнем сезоне на счету Йовича 1 гол и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити
Лука Йович Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
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Источник Sport1
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