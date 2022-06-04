Александр ЗВЕРЕВ: «Кажется, у меня очень серьезная травма»
Немецкий теннисист – о своем состоянии
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем состоянии после того, как получил травму во время полуфинала Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля:
«Всем привет. Очень тяжелый момент для меня. Это был фантастический матч до того, как случилось то, что случилось.
Кажется, у меня очень серьезная травма. Врачи продолжают ее изучать. Когда я буду знать больше – я сообщу.
Хочу поздравить Рафу с его 14-м финалом на Ролан Гаррос. Надеюсь, он сможет написать еще одну страницу истории. Но для меня это непростой момент».
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