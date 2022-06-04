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  4. Александр ЗВЕРЕВ: «Кажется, у меня очень серьезная травма»
Уимблдон
04 июня 2022, 10:42 |
440
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Александр ЗВЕРЕВ: «Кажется, у меня очень серьезная травма»

Немецкий теннисист – о своем состоянии

04 июня 2022, 10:42 |
440
0
Александр ЗВЕРЕВ: «Кажется, у меня очень серьезная травма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем состоянии после того, как получил травму во время полуфинала Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля:

«Всем привет. Очень тяжелый момент для меня. Это был фантастический матч до того, как случилось то, что случилось.

Кажется, у меня очень серьезная травма. Врачи продолжают ее изучать. Когда я буду знать больше – я сообщу.

Хочу поздравить Рафу с его 14-м финалом на Ролан Гаррос. Надеюсь, он сможет написать еще одну страницу истории. Но для меня это непростой момент».

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Александр Зверев Ролан Гаррос 2022 травма Рафаэль Надаль
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