Александр ЗВЕРЕВ: «Кажется, у меня очень серьезная травма»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем состоянии после того, как получил травму во время полуфинала Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля:

«Всем привет. Очень тяжелый момент для меня. Это был фантастический матч до того, как случилось то, что случилось.

Кажется, у меня очень серьезная травма. Врачи продолжают ее изучать. Когда я буду знать больше – я сообщу.

Хочу поздравить Рафу с его 14-м финалом на Ролан Гаррос. Надеюсь, он сможет написать еще одну страницу истории. Но для меня это непростой момент».