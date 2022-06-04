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  4. Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Италия
04 июня 2022, 10:29 |
203
0

Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге

Ноа Ланг может продолжить карьеру в Италии

04 июня 2022, 10:29 |
203
0
Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Ланг

«Милан», который недавно получил нового владельца, активно работает над трансфером вингера «Брюгге» Ноа Ланга. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Чемпионы Италии предлагают за игрока 20 миллионов евро. Для самого Ланга готов контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро в год. На следующую неделю запланированы переговоры, которые могут стать финальными.

В нынешнем сезоне на счету Ланга 9 голов и 15 ассистов в 48 матчах за «Брюгге» во всех турнирах. Контракт 22-летнего нидерландца рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Calciomercato.it
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