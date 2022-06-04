Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Еще четыре украинки выступят в квалификации
Три украинские теннисистки заявились в основную сетку Уимблдона-2022. Речь идет об Ангелине Калининой, Марте Костюк и Даяне Ястремской.
Еще четыре украинки могут сыграть в квалификации. Это Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Брайндл и Катарина Завацкая.
У мужчин в заявочном списке квалификации находятся Виталий Сачко и Илья Марченко.
Напомним, Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля. В турнире не примут участие российские и белорусские теннисисты.
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