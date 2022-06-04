Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Уимблдон
04 июня 2022, 10:10 |
419
0

Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку

Еще четыре украинки выступят в квалификации

04 июня 2022, 10:10 |
419
0
Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Три украинские теннисистки заявились в основную сетку Уимблдона-2022. Речь идет об Ангелине Калининой, Марте Костюк и Даяне Ястремской.

Еще четыре украинки могут сыграть в квалификации. Это Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Брайндл и Катарина Завацкая.

У мужчин в заявочном списке квалификации находятся Виталий Сачко и Илья Марченко.

Напомним, Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля. В турнире не примут участие российские и белорусские теннисисты.

По теме:
Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Уимблдон-2022 Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко Дарья Снигур Катарина Завацкая
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Футбол | 03 июня 2022, 18:20 8
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина

Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом

Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2022, 17:14 5
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос

Польская теннисистка во второй раз в карьере будет сражаться за титул в Париже

Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Футбол | 04.06.2022, 07:50
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Футбол | 03.06.2022, 20:15
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Теннис | 03.06.2022, 19:37
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 8
Футбол
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
02.06.2022, 09:26 2
Футбол
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
03.06.2022, 12:25 1
Футбол
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
03.06.2022, 04:35 1
Война
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
04.06.2022, 00:20 2
Футбол
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
02.06.2022, 19:15
Теннис
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
03.06.2022, 12:20
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем