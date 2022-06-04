Италия04 июня 2022, 08:36 |
616
0
Решение принято. Мхитарян покидает Рому
Армянский хавбек продолжит карьеру в «Интере»
04 июня 2022, 08:36 |
616
0
Генрих Мхитарян принял решение покинуть «Рому» в качестве свободного агента нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мхитарян уже сообщил руководству «Ромы» о своем решении. Хавбек вскоре подпишет 2-летний контракт с «Интером». Сделка уже согласована, вскоре игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.
«Рома» также предлагала Мхитаряну новый контракт. Однако он предпочел вариант с «Интером» из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2022, 02:50 0
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
Футбол | 04 июня 2022, 06:20 1
Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу
Теннис | 03.06.2022, 19:37
Футбол | 03.06.2022, 21:51
Футбол | 03.06.2022, 18:20
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2022, 12:06
03.06.2022, 22:54 3
02.06.2022, 20:08 1
02.06.2022, 17:11 3
03.06.2022, 12:25 1
03.06.2022, 11:19 7
02.06.2022, 18:24 7
03.06.2022, 00:17 2