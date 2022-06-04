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  4. Решение принято. Мхитарян покидает Рому
Италия
04 июня 2022, 08:36 |
616
0

Решение принято. Мхитарян покидает Рому

Армянский хавбек продолжит карьеру в «Интере»

04 июня 2022, 08:36 |
616
0
Решение принято. Мхитарян покидает Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян принял решение покинуть «Рому» в качестве свободного агента нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мхитарян уже сообщил руководству «Ромы» о своем решении. Хавбек вскоре подпишет 2-летний контракт с «Интером». Сделка уже согласована, вскоре игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.

«Рома» также предлагала Мхитаряну новый контракт. Однако он предпочел вариант с «Интером» из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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