Германия03 июня 2022, 19:23 |
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КИММИХ: «Левандовски? Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой»
Хавбек «Баварии» - о будущем лидера команды
03 июня 2022, 19:23 |
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал историю вокруг возможного ухода из клуба Роберта Левандовски:
«Левандовски? В последнее время на эту тему много обсуждений. Гнабри вчера спрашивали, Горецку тоже. Поэтому я ничего говорить не буду. Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой».
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