КИММИХ: «Левандовски? Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал историю вокруг возможного ухода из клуба Роберта Левандовски:

«Левандовски? В последнее время на эту тему много обсуждений. Гнабри вчера спрашивали, Горецку тоже. Поэтому я ничего говорить не буду. Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой».