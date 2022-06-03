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  4. КИММИХ: «Левандовски? Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой»
Германия
03 июня 2022, 19:23 |
111
0

КИММИХ: «Левандовски? Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой»

Хавбек «Баварии» - о будущем лидера команды

03 июня 2022, 19:23 |
111
0
КИММИХ: «Левандовски? Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал историю вокруг возможного ухода из клуба Роберта Левандовски:

«Левандовски? В последнее время на эту тему много обсуждений. Гнабри вчера спрашивали, Горецку тоже. Поэтому я ничего говорить не буду. Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой».

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Источник Sportbuzzer
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