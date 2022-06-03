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Молодежные турниры
03 июня 2022, 18:37 |
492
0

Украина U-19 – Сербия U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка элит-раунда квалификации Евро-2022

03 июня 2022, 18:37 |
492
0
Украина U-19 – Сербия U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ. Владимир Езерский

В субботу, 4-го июня, в рамках элит-раунда квалификации Евро-2022 сборная Украины U-19 встретится со сборной Сербии. Матч пройдет в городе Алфен-ан-ден-Рейн (Нидерланды) на стадионе «Зегерслоот». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» стартовали в элит-раунде с победы над сборной Норвегии со счетом 3:2. Сербы в первом матче также одержали победу, одолев хозяев турнира – 2:1. Отметим, что в финальную часть чемпионата Европы попадет победитель мини-турнира в Нидерландах. В случае попадания в финальный турнир сборная Украины сыграет в группе В вместе с Англией, Израилем и Австрией.

«Мои подопечные почувствовали на себе нехватку игровой практики. Но очень важно, что сработал наш план на поединок. Ребятам удалось выдержать ритм. Но видели бы вы, какими истощенными были мои подопечные после матча. Сейчас для нас главное — как можно быстрее восстановиться к поединку против сербов, поскольку у нас есть ограниченный кадровый потенциал. Удод, Хромей и Шостак, которые получили травмы еще до первой игры, восстановиться не смогут», - сказал после матча с Норвегией главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Сербия U-19, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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