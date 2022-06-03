Переговоры Баварии с Гнабри зашли в тупик
Скорее всего, хавбек покинет клуб
Контракт Сержа Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года. В последнее время стороны активно вели переговоры по поводу нового соглашения, однако они успехом не увенчались.
Недавно «Бавария» предприняла последнюю попытку договориться с Гнабри и предложила ему контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год. Однако и это предложение 26-летний хавбек отклонил.
Больше улучшать свое предложение «Бавария» не намерена, стороны не собираются продолжать переговоры.
В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда итальянского футбола – о поражении от Аргентины
Партнеры поздравили Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет