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  4. Переговоры Баварии с Гнабри зашли в тупик
Германия
03 июня 2022, 18:02 |
411
0

Переговоры Баварии с Гнабри зашли в тупик

Скорее всего, хавбек покинет клуб

03 июня 2022, 18:02 |
411
0
Переговоры Баварии с Гнабри зашли в тупик
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Контракт Сержа Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года. В последнее время стороны активно вели переговоры по поводу нового соглашения, однако они успехом не увенчались.

Недавно «Бавария» предприняла последнюю попытку договориться с Гнабри и предложила ему контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год. Однако и это предложение 26-летний хавбек отклонил.

Больше улучшать свое предложение «Бавария» не намерена, стороны не собираются продолжать переговоры.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник Bayern & Germany
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