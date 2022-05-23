Не только Левандовски. Бавария может потерять еще одну звезду

«Бавария» может во время летнего трансферного окна потерять звездного вингера Сержа Гнабри.

Контракт с 26-летним немцем истекает летом 2023 года, и договориться по поводу нового соглашения не удается. «Бавария» предлагает Гнабри зарплату в размере 15 миллионов евро в год, игрок требует 19.

Поскольку договориться по поводу нового соглашения не удается, нынешнее лето – последний шанс «Баварии» продать Гнабри за солидные деньги. Также «Баварии» нынешним летом, скорее всего, придется продать Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.