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  4. Роберто БАДЖО: «Невыход Италии на ЧМ-2022 – это безумие»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 17:42 |
484
0

Роберто БАДЖО: «Невыход Италии на ЧМ-2022 – это безумие»

Легенда итальянского футбола – о поражении от Аргентины

03 июня 2022, 17:42 |
484
0
Роберто БАДЖО: «Невыход Италии на ЧМ-2022 – это безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

Легенда сборной Италии Роберто Баджо прокомментировал поражение 0:3 от Аргентины в Финалиссиме:

«Больше всего жаль, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв чемпионат Европы в 2020 году. Нужно менять правила. Это скандал, это безумие! Эти футболисты заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

Это худшая вещь, которую сложнее всего принять, ведь в одном матче случиться может всё что угодно. Одна игра пошла не так, и ты должен остаться дома?

У этой команды большой талант, но по ней сильно ударил невыход на чемпионат мира. Это огромный удар по психологии. Уровень спокойствия у Италии и Аргентины был несопоставимым».

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Источник Marca
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