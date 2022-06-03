Гаттузо все ближе. Валенсия сообщила об уходе главного тренера
Хосе Бордалас покидает клуб
«Валенсия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Хосе Бордаласом. Контракт, который действовал до лета 2023 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Бордалас возглавлял «Валенсию» с весны 2021 года. В нынешнем сезоне команда стала девятой в Ла Лиге и не пробилась в еврокубки на следующий сезон.
Новым главным тренером «Валенсии», скорее всего, станет Дженнаро Гаттузо. По информации СМИ, контракт уже подписан.
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