Гаттузо все ближе. Валенсия сообщила об уходе главного тренера

«Валенсия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Хосе Бордаласом. Контракт, который действовал до лета 2023 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бордалас возглавлял «Валенсию» с весны 2021 года. В нынешнем сезоне команда стала девятой в Ла Лиге и не пробилась в еврокубки на следующий сезон.

Новым главным тренером «Валенсии», скорее всего, станет Дженнаро Гаттузо. По информации СМИ, контракт уже подписан.