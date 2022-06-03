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  4. Гаттузо все ближе. Валенсия сообщила об уходе главного тренера
Испания
03 июня 2022, 16:40 |
196
0

Гаттузо все ближе. Валенсия сообщила об уходе главного тренера

Хосе Бордалас покидает клуб

03 июня 2022, 16:40 |
196
0
Гаттузо все ближе. Валенсия сообщила об уходе главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Бордалас

«Валенсия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Хосе Бордаласом. Контракт, который действовал до лета 2023 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бордалас возглавлял «Валенсию» с весны 2021 года. В нынешнем сезоне команда стала девятой в Ла Лиге и не пробилась в еврокубки на следующий сезон.

Новым главным тренером «Валенсии», скорее всего, станет Дженнаро Гаттузо. По информации СМИ, контракт уже подписан.

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Валенсия Хосе Бордалас Дженнаро Гаттузо
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Источник ФК Валенсия
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