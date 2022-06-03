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  4. Инсайдер: Гаттузо подписал контракт с Валенсией
Испания
03 июня 2022, 09:38 |
220
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Инсайдер: Гаттузо подписал контракт с Валенсией

Известный итальянский тренер продолжит работать в Ла Лиге

03 июня 2022, 09:38 |
220
0
Инсайдер: Гаттузо подписал контракт с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсией».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист подписал контракт до июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон.

Летом 2021 года Гаттузо подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферов. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».

Нынешним главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас. Под руководством специалиста клуб в 38 матчах набрал 48 очков и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

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Дженнаро Гаттузо Валенсия отставка назначение тренера Хосе Бордалас
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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