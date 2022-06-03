Инсайдер: Гаттузо подписал контракт с Валенсией
Известный итальянский тренер продолжит работать в Ла Лиге
Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсией».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист подписал контракт до июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон.
Летом 2021 года Гаттузо подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферов. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Нынешним главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас. Под руководством специалиста клуб в 38 матчах набрал 48 очков и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
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