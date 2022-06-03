Александр КАРАВАЕВ: «ВСУ придают нам сил и мотивации»

Защитник сборной Украины Александр Караваев, которому вчера исполнилось 30 лет, рассказал о подготовке к матчу против Уэльса (5 июня):

«Долетели до Уэльса очень хорошо, это заняло немного времени. Здесь у нас есть все условия для проживания и восстановления. Все на высоком уровне, поэтому настроение у нас положительное. У меня хорошее самочувствие, чувствую себя молодым. Мне 30 лет, но много сил и энергии, хочется играть и тренироваться, сейчас для этого у нас есть все возможности, и все это благодаря нашим Вооруженным силам, которые отстаивают украинское государство, его независимость и честь, они бьются там на фронте, а мы на своем месте должны продемонстрировать, что мы единая независимая нация.

Перед матчем с Шотландией я вспоминал, что на следующий день у меня день рождение. Хотел, конечно, не только победы, но еще и отличиться результативными действиями. И это у меня вышло. Но все равно, все мысли о сегодняшних трудных временах. Впрочем, уверен, что наша победа не за горами как на футбольном поле, так и на фронте. Наши Вооруженные силы демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации».