Италия03 июня 2022, 16:02 |
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Иско отклонил предложения Ромы и Милана
Хавбек «Реала» хочет продолжить карьеру в Испании
03 июня 2022, 16:02 |
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Испанский полузащитник Иско покинет «Реал» в конце июня в статусе свободного агента.
Два гранда Серии А, «Милан» и «Рома», предлагали контракт 30-летнему испанцу. Но Иско эти предложения отклонил – он хочет продолжить карьеру только в Испании. Ранее сообщалось о том, что в услугах хавбека заинтересован «Бетис».
Иско выступал за «Реал» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.
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