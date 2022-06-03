Иско отклонил предложения Ромы и Милана

Испанский полузащитник Иско покинет «Реал» в конце июня в статусе свободного агента.

Два гранда Серии А, «Милан» и «Рома», предлагали контракт 30-летнему испанцу. Но Иско эти предложения отклонил – он хочет продолжить карьеру только в Испании. Ранее сообщалось о том, что в услугах хавбека заинтересован «Бетис».

Иско выступал за «Реал» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.