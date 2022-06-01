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  4. Реал официально попрощался с Иско и Бэйлом
Испания
01 июня 2022, 19:17 |
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Реал официально попрощался с Иско и Бэйлом

Два звездных игрока покидают клуб

01 июня 2022, 19:17 |
778
0
Реал официально попрощался с Иско и Бэйлом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско и Гарет Бэйл

«Реал» официально сообщил о том, что полузащитник Иско и вингер Гарет Бэйл покидают клуб. Оба станут свободными агентами в конце июня.

Ранее сам Бэйл уже попрощался с «Реалом» у себя в Инстаграме.

Иско и Бэйл выступали за «Реал» с 2013 года. Оба 5 раз выиграли с клубом Лигу чемпионов, трижды становились чемпионами Испании, завоевали 2 Суперкубка УЕФА и 4 клубных чемпионата мира.

Иско перешел в «Реал» летом 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов евро.  За Бэйла «Реал» заплатил «Тоттенхэме» рекордные на то время 101 миллион евро. Сезон 2020/2021 валлиец провел на правах аренды в том же «Тоттенхэме».

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Реал Мадрид Иско Гарет Бэйл
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Источник ФК Реал Мадрид
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