Реал официально попрощался с Иско и Бэйлом

«Реал» официально сообщил о том, что полузащитник Иско и вингер Гарет Бэйл покидают клуб. Оба станут свободными агентами в конце июня.

Ранее сам Бэйл уже попрощался с «Реалом» у себя в Инстаграме.

Иско и Бэйл выступали за «Реал» с 2013 года. Оба 5 раз выиграли с клубом Лигу чемпионов, трижды становились чемпионами Испании, завоевали 2 Суперкубка УЕФА и 4 клубных чемпионата мира.

Иско перешел в «Реал» летом 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов евро. За Бэйла «Реал» заплатил «Тоттенхэме» рекордные на то время 101 миллион евро. Сезон 2020/2021 валлиец провел на правах аренды в том же «Тоттенхэме».