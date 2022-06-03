Жезуш хочет видеть Яремчука в Фенербахче

Вчера Жорже Жезуш был назначен на пост главного тренера «Фенербахче». Экс-тренер «Бенфики» уже начала работу над поиском усиления атаки своей новой команды.

67-летний португальский специалист хочет видеть в «Фенербахче» своего бывшего подопечного Романа Яремчука. Именно при Жезуше украинский форвард перешел в «Бенфику» летом прошлого года.

В качестве альтернативы Яремчуку Жезуш рассматривает еще одного форварда «Бенфики» - Хариса Сеферовича.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 9 голов и 6 ассистов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего украинца оценивается в 15 миллионов евро.