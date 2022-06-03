Бавария нашла замену Левандовски в Серии А

«Бавария» во время летнего трансферного окна может потерять лидера атак Роберта Левандовски, который намерен перейти в «Барселону».

Чемпионы Германии сейчас активно ищут замену польскому форварду. «Бавария» обратила внимание на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Бавария» уже сделала запрос по поводу 23-летнего нигерийца. «Наполи» ответил, что готов продать Осимхена только за 100 миллионов евро. Также на игрока претендуют три клуба АПЛ – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 18 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.