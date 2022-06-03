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  4. Бавария нашла замену Левандовски в Серии А
Германия
03 июня 2022, 15:30 |
962
0

Бавария нашла замену Левандовски в Серии А

Чемпионы Германии могут подписать Виктора Осимхена из «Наполи»

03 июня 2022, 15:30 |
962
0
Бавария нашла замену Левандовски в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Бавария» во время летнего трансферного окна может потерять лидера атак Роберта Левандовски, который намерен перейти в «Барселону».

Чемпионы Германии сейчас активно ищут замену польскому форварду. «Бавария» обратила внимание на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Бавария» уже сделала запрос по поводу 23-летнего нигерийца. «Наполи» ответил, что готов продать Осимхена только за 100 миллионов евро. Также на игрока претендуют три клуба АПЛ – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 18 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Бавария Виктор Осимхен Наполи Роберт Левандовски
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Источник Corriere dello Sport
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