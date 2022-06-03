Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

Начало встречи в 15:45 по Киеву.

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