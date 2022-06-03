Ролан Гаррос03 июня 2022, 15:13 |
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Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос
03 июня 2022, 15:13 |
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Третьего июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
Начало встречи в 15:45 по Киеву.
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