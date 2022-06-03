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  4. Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2022, 15:13 |
102
0

Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

03 июня 2022, 15:13 |
102
0
Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Третьего июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

Начало встречи в 15:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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