Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать»

Экс-тринадцатая ракетка мира Александр Долгополов рассказал, с каким трудом его любимая с ребенком выбиралась из-под обстрелов:

«Что увидел? Какую-то разруху, сгоревшие машины. Не много, так как, вероятно, в каком-то Мариуполе, где все сравняли с землей. Когда я их себя, я себя как-то морально настраиваю, что я буду видеть. Я видел все это в новостях, поэтому я знал, куда я еду. Я заехал через Польшу, пересек границу, мы ехали по ночам. В первое время были сирены.

Когда приехал в Киев, если помните, там два дня был комендантский час. И я такой приезжаю с сумками, выходить некуда нельзя. И я позвонил знакомым, чтобы меня с военными забрали. Либо мне после дороги спускаться в метро и еще сутки пережидать комендантский час, или как-нибудь попасть в квартиру. Как-то так было.

Моя девушка уезжала, если не ошибаюсь, из Белогородки. Где-то они прятались в подвалах, потому что были обстрелы. Она под Киевом проживает, потом они прятались по подвалам. И кто-то очень «умный» решил их почему-то увезти через житомирскую трассу. А в то даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать. И там стрельнули разок из автомата, какие-то машины были расстреляны. Они развернулись и поехали по другим дорогам. Селами выбирались, уезжали из страны», - сказал Долгополов.