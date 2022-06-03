Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать»
Другие новости
03 июня 2022, 15:02 | Обновлено 03 июня 2022, 15:12
188
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать»

Спортсмен рассказал, что увидел, когда вернулся в Украину

03 июня 2022, 15:02 | Обновлено 03 июня 2022, 15:12
188
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать»
ФТУ. Александр Долгополов

Экс-тринадцатая ракетка мира Александр Долгополов рассказал, с каким трудом его любимая с ребенком выбиралась из-под обстрелов:

«Что увидел? Какую-то разруху, сгоревшие машины. Не много, так как, вероятно, в каком-то Мариуполе, где все сравняли с землей. Когда я их себя, я себя как-то морально настраиваю, что я буду видеть. Я видел все это в новостях, поэтому я знал, куда я еду. Я заехал через Польшу, пересек границу, мы ехали по ночам. В первое время были сирены.

Когда приехал в Киев, если помните, там два дня был комендантский час. И я такой приезжаю с сумками, выходить некуда нельзя. И я позвонил знакомым, чтобы меня с военными забрали. Либо мне после дороги спускаться в метро и еще сутки пережидать комендантский час, или как-нибудь попасть в квартиру. Как-то так было.

Моя девушка уезжала, если не ошибаюсь, из Белогородки. Где-то они прятались в подвалах, потому что были обстрелы. Она под Киевом проживает, потом они прятались по подвалам. И кто-то очень «умный» решил их почему-то увезти через житомирскую трассу. А в то даже я знал, что по Житомирской трассе нельзя ехать. И там стрельнули разок из автомата, какие-то машины были расстреляны. Они развернулись и поехали по другим дорогам. Селами выбирались, уезжали из страны», - сказал Долгополов.

По теме:
Анжелика ТЕРЛЮГА: «Азов – это нечто невероятное. Настоящие герои»
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 100 российских солдат и 4 танка
Сергей СИДОРЧУК: «Понял, что должен помогать Украине на спортивном фронте»
Александр Долгополов российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник XSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Футбол | 02 июня 2022, 20:08 1
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»

Известный тренер похвалил игроков национальной сборной Украины

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»
Футбол | 03 июня 2022, 13:24 2
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль

Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Теннис | 01.06.2022, 21:53
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Футбол | 02.06.2022, 15:40
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Бокс | 02.06.2022, 16:11
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 4
Футбол
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
02.06.2022, 17:11 3
Война
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 102
Футбол
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
02.06.2022, 19:15
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем