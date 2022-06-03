Артем ФЕДЕЦКИЙ: «После матча c Шотландией ничего даже не хочется говорить»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«Это матч, после которого ничего даже не хочется говорить. Я бы пересмотрел эту игру с первой до последней минуты. Ребята молодцы. Они показали высокий уровень самоотдачи и тактической подготовленности. Мы немного критиковали команду после товарищеских матчей, но все понимали, что это сборы. Им сложно было играть на усталости. Нужно было пройти через это. Наши футболисты хорошо подготовились к матчу ментально. Эта победа для наших украинских воинов-героев», - сказал Федецкий.