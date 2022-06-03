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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «После матча c Шотландией ничего даже не хочется говорить»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 13:42 | Обновлено 03 июня 2022, 14:41
1618
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «После матча c Шотландией ничего даже не хочется говорить»

Специалист высказался об игре

03 июня 2022, 13:42 | Обновлено 03 июня 2022, 14:41
1618
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «После матча c Шотландией ничего даже не хочется говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«Это матч, после которого ничего даже не хочется говорить. Я бы пересмотрел эту игру с первой до последней минуты. Ребята молодцы. Они показали высокий уровень самоотдачи и тактической подготовленности. Мы немного критиковали команду после товарищеских матчей, но все понимали, что это сборы. Им сложно было играть на усталости. Нужно было пройти через это. Наши футболисты хорошо подготовились к матчу ментально. Эта победа для наших украинских воинов-героев», - сказал Федецкий.

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Источник Футбол 1/2/3
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