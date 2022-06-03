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Ролан Гаррос
03 июня 2022, 14:00 | Обновлено 03 июня 2022, 14:03
484
0

Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда Ролан Гаррос

03 июня 2022, 14:00 | Обновлено 03 июня 2022, 14:03
484
0
Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Третьего июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович. Встреча пройдет вторым запуском после матча Гауфф / Пегула – Киз / Таунсенд. 

Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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