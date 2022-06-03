Чемпионат мира03 июня 2022, 11:37 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
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Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Поединок состоится в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе
03 июня 2022, 11:37 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
271
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В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе состоится поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Уэльс примет Украину.
Матч состоится на стадионе «Кардифф Сити». Арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.
Уэльс – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Индиго TV» и «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.
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