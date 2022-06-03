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Чемпионат мира
03 июня 2022, 11:37 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
271
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина

Поединок состоится в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе

03 июня 2022, 11:37 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
271
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе состоится поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Уэльс примет Украину.

Матч состоится на стадионе «Кардифф Сити». Арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.

Уэльс – Украина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Индиго TV» и «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.

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Источник Sport.ua
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