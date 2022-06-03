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  4. На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2022, 04:05 | Обновлено 03 июня 2022, 04:10
63
0

На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Эвертона»

03 июня 2022, 04:05 | Обновлено 03 июня 2022, 04:10
63
0
На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В поединке с Шотландией (3:1) Виталий Миколенко впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Эвертон» стал 8-м клубом АПЛ, делегировавшим своих игроков в украинскую сборную. В общей сложности семь наших «англичан» (Олег Лужный представлял два клуба) провели за главную команду страны 135 матчей и забили 25 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Арсенал

Олег ЛУЖНЫЙ

21

-

Вест Хэм

Андрей ЯРМОЛЕНКО

30

10

Вулверхэмптон

Олег ЛУЖНЫЙ

2

-

Ливерпуль

Андрей ВОРОНИН

12

1

Манчестер Сити

Александр ЗИНЧЕНКО

38

7

Тоттенхэм

Сергей РЕБРОВ

18

1

Челси

Андрей ШЕВЧЕНКО

13

6

Эвертон

Виталий МИКОЛЕНКО

1

-
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Источник Sport.ua
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