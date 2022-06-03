На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

В поединке с Шотландией (3:1) Виталий Миколенко впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Эвертон» стал 8-м клубом АПЛ, делегировавшим своих игроков в украинскую сборную. В общей сложности семь наших «англичан» (Олег Лужный представлял два клуба) провели за главную команду страны 135 матчей и забили 25 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины