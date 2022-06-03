На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Эвертона»
В поединке с Шотландией (3:1) Виталий Миколенко впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Эвертон» стал 8-м клубом АПЛ, делегировавшим своих игроков в украинскую сборную. В общей сложности семь наших «англичан» (Олег Лужный представлял два клуба) провели за главную команду страны 135 матчей и забили 25 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Арсенал
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
21
|
-
|
Вест Хэм
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
30
|
10
|
Вулверхэмптон
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
2
|
-
|
Ливерпуль
|
Андрей ВОРОНИН
|
12
|
1
|
Манчестер Сити
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
38
|
7
|
Тоттенхэм
|
Сергей РЕБРОВ
|
18
|
1
|
Челси
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
13
|
6
|
Эвертон
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
1
|
-
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