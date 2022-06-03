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  4. Сборная Украины побила командный рекорд 26-летней давности
Чемпионат мира
03 июня 2022, 03:05 | Обновлено 03 июня 2022, 06:44
1495
2

Сборная Украины побила командный рекорд 26-летней давности

Наша команда продлила голевую гостевую серию до 8 матчей

03 июня 2022, 03:05 | Обновлено 03 июня 2022, 06:44
1495
2
Сборная Украины побила командный рекорд 26-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Трижды поразив в Глазго ворота Шотландии, сборная Украины продлила свою общую и гостевую забивную серии до 8 матчей. При этом голевая серия на чужих полях стала рекордной для нашей команды, которая превзошла одно из самых старых своих достижений 26-летней давности.

Последний раз украинцы не забивали 3 июля 2021 года в Риме в четвертьфинальном матче Евро-2020 с Англией - 0:4, а в гостях - 11 ноября 2020-го в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10 игр

26.04.1995

Эстония (г)

1:0

09.11.1996

Португалия (г)

0:1

10 игр

25.03.2019

Люксембург (г)

2:1

06.09.2020

Испания (г)

0:4

9 игр

04.09.2004

Дания (г)

1:1

15.08.2005

Израиль (д)

0:0

9 игр

14.11.2020

Германия (г)

1:3

21.06.2021

Австрия (н)

0:1

8 игр

26.08.1992

Венгрия (г)

1:2

15.03.1994

Израиль (г)

0:1

8 игр*

01.09.2021

Казахстан (г)

2:2

 

 

 

7 игр

15.11.1997

Хорватия (д)

1:1

27.03.1999

Франция (г)

0:0

7 игр

08.06.2001

Уэльс (д)

1:1

21.03.2002

Япония (г)

0:1

7 игр

25.05.2010

Литва (д)

4:0

19.10.2010

Бразилия (н)

0:2

7 игр

07.10.2011

Болгария (д)

3:0

05.06.2012

Турция (н)

0:2

Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

8 игр*

14.11.2020

Германия

1:3

 

 

 

7 игр

26.04.1995

Эстония

1:0

09.11.1996

Португалия

 0:1

6 игр

26.08.1992

Венгрия

1:2

15.03.1994

Израиль

 0:1

6 игр

28.02.2001

Кипр

3:4

21.03.2002

Япония

 0:1

6 игр

04.09.2004

Дания

1:1

28.02.2006

Азербайджан

 0:0

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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boobon82
Ото рівень,  красені хлопці!!! Слава Україні,  Слава ЗСУ,  Слава  АЗОВУ!!! 
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