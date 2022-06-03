Сборная Украины побила командный рекорд 26-летней давности
Наша команда продлила голевую гостевую серию до 8 матчей
Трижды поразив в Глазго ворота Шотландии, сборная Украины продлила свою общую и гостевую забивную серии до 8 матчей. При этом голевая серия на чужих полях стала рекордной для нашей команды, которая превзошла одно из самых старых своих достижений 26-летней давности.
Последний раз украинцы не забивали 3 июля 2021 года в Риме в четвертьфинальном матче Евро-2020 с Англией - 0:4, а в гостях - 11 ноября 2020-го в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10 игр
|
26.04.1995
|
Эстония (г)
|
1:0
|
09.11.1996
|
Португалия (г)
|
0:1
|
10 игр
|
25.03.2019
|
Люксембург (г)
|
2:1
|
06.09.2020
|
Испания (г)
|
0:4
|
9 игр
|
04.09.2004
|
Дания (г)
|
1:1
|
15.08.2005
|
Израиль (д)
|
0:0
|
9 игр
|
14.11.2020
|
Германия (г)
|
1:3
|
21.06.2021
|
Австрия (н)
|
0:1
|
8 игр
|
26.08.1992
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
15.03.1994
|
Израиль (г)
|
0:1
|
8 игр*
|
01.09.2021
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
|
|
|
7 игр
|
15.11.1997
|
Хорватия (д)
|
1:1
|
27.03.1999
|
Франция (г)
|
0:0
|
7 игр
|
08.06.2001
|
Уэльс (д)
|
1:1
|
21.03.2002
|
Япония (г)
|
0:1
|
7 игр
|
25.05.2010
|
Литва (д)
|
4:0
|
19.10.2010
|
Бразилия (н)
|
0:2
|
7 игр
|
07.10.2011
|
Болгария (д)
|
3:0
|
05.06.2012
|
Турция (н)
|
0:2
Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
8 игр*
|
14.11.2020
|
Германия
|
1:3
|
|
|
|
7 игр
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
09.11.1996
|
Португалия
|
0:1
|
6 игр
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
6 игр
|
28.02.2001
|
Кипр
|
3:4
|
21.03.2002
|
Япония
|
0:1
|
6 игр
|
04.09.2004
|
Дания
|
1:1
|
28.02.2006
|
Азербайджан
|
0:0
* серия не закончена.
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