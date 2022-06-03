В Испании начался плей-офф Сегунды. Кто получит последнюю путевку в Ла Лигу

В Испании начался плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу.

Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.

В первых полуфинальных матчах зафиксированы такие результаты: «Тенерифе» – «Лас-Пальмас» – 1:0, «Жирона» – «Эйбар» – 0:1. Ответные поединки пройдут 4 и 5 июня соответственно.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Первые матчи

01.06.2022. Тенерифе – Лас-Пальмас – 1:0 (Хосе Леон, 36)

02.06.2022. Жирона – Эйбар – 0:1 (Акече, 28)