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  4. В Испании начался плей-офф Сегунды. Кто получит последнюю путевку в Ла Лигу
Испания
03 июня 2022, 03:00 | Обновлено 03 июня 2022, 03:03
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В Испании начался плей-офф Сегунды. Кто получит последнюю путевку в Ла Лигу

«Тенерифе», «Лас-Пальмас», «Жирона» и «Эйбар» разыгрывают один пропуск

03 июня 2022, 03:00 | Обновлено 03 июня 2022, 03:03
81
0
В Испании начался плей-офф Сегунды. Кто получит последнюю путевку в Ла Лигу
ФК Эйбар

В Испании начался плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу.

Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.

В первых полуфинальных матчах зафиксированы такие результаты: «Тенерифе» – «Лас-Пальмас» – 1:0, «Жирона» – «Эйбар» – 0:1. Ответные поединки пройдут 4 и 5 июня соответственно.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Первые матчи 

01.06.2022. Тенерифе – Лас-Пальмас – 1:0 (Хосе Леон, 36)

02.06.2022. Жирона – Эйбар – 0:1 (Акече, 28)

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Источник Sport.ua
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