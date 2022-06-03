Артем Довбик стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины
Гол в ворота Шотландии форвард «Днепра-1» забил на 90+5-й минуте матча
Мяч, забитый Артемом Довбиком на 5-й компенсированной минуте матча с Шотландией (3:1), стал одним из самых поздних в истории сборной Украины. Еще позже в основное время встречи поражал ворота соперников лишь Андрей Ярмоленко.
К слову, Довбику принадлежит абсолютный рекорд нашей национальной команды. 29 июня 2021 года в 1/8-й финала чемпионата Евро-2020 он забил победный мяч шведам на 120+1-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы сборной Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
120+1’
|
Артем ДОВБИК
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Швеция (н)
|
2:1
|
90+7’
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
17.11.2015
|
ЧЕо
|
Словения (г)
|
1:1
|
90+5’
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
05.09.2009
|
ЧМо
|
Андорра (д)
|
5:0
|
90+5’
|
Артем ДОВБИК
|
01.06.2022
|
ЧМо
|
Шотландия (г)
|
3:1
|
90+4’
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
06.09.2008
|
ЧМо
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
90+3’
|
Роман БЕЗУС
|
07.06.2013
|
ЧМо
|
Черногория (г)
|
4:0
|
90+3’
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
06.09.2013
|
ЧМо
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
90+3’
|
Сергей СИДОРЧУК
|
09.10.2014
|
ЧЕо
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
90+3’
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Чехия (г)
|
2:1
|
90+3’
|
Жерсон РОДРИГЕШ*
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Люксембург (г)
|
2:1
|
90+3’
|
Артем БЕСЕДИН
|
17.11.2019
|
ЧЕо
|
Сербия (г)
|
2:2
|
90+3’
|
Даниил СИКАН
|
01.09.2021
|
ЧМо
|
Казахстан (г)
|
2:2
* автогол.
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.
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