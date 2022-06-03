Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2022, 02:21 | Обновлено 03 июня 2022, 02:28
44
0

Артем Довбик стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины

Гол в ворота Шотландии форвард «Днепра-1» забил на 90+5-й минуте матча

03 июня 2022, 02:21 | Обновлено 03 июня 2022, 02:28
44
0
Артем Довбик стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый Артемом Довбиком на 5-й компенсированной минуте матча с Шотландией (3:1), стал одним из самых поздних в истории сборной Украины. Еще позже в основное время встречи поражал ворота соперников лишь Андрей Ярмоленко.

К слову, Довбику принадлежит абсолютный рекорд нашей национальной команды. 29 июня 2021 года в 1/8-й финала чемпионата Евро-2020 он забил победный мяч  шведам на 120+1-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы сборной Украины

Минута

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

120+1’

Артем ДОВБИК

29.06.2021

ЧЕф

Швеция (н)

2:1

90+7’

Андрей ЯРМОЛЕНКО

17.11.2015

ЧЕо

Словения (г)

1:1

90+5’

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

05.09.2009

ЧМо

Андорра (д)

5:0

90+5’

Артем ДОВБИК

01.06.2022

ЧМо

Шотландия (г)

3:1

90+4’

Андрей ШЕВЧЕНКО

06.09.2008

ЧМо

Беларусь (д)

1:0

90+3’

Роман БЕЗУС

07.06.2013

ЧМо

Черногория (г)

4:0

90+3’

Ярослав РАКИЦКИЙ

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

90+3’

Сергей СИДОРЧУК

09.10.2014

ЧЕо

Беларусь (г)

2:0

90+3’

Александр ЗИНЧЕНКО

06.09.2018

ЛН

Чехия (г)

2:1

90+3’

Жерсон РОДРИГЕШ*

25.03.2019

ЧЕо

Люксембург (г)

2:1

90+3’

Артем БЕСЕДИН

17.11.2019

ЧЕо

Сербия (г)

2:2

90+3’

Даниил СИКАН

01.09.2021

ЧМо

Казахстан (г)

2:2

* автогол.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

По теме:
Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
ВИДЕО. Ярмоленко получил награду Лев матча. И продает ее на аукционе!
Ярмоленко вошел в десятку самых возрастных бомбардиров сборной Украины
Артем Довбик цифры и факты сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе
Футбол | 03 июня 2022, 01:00 0
ФОТО. Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе
ФОТО. Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе

Партнеры поздравили Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Футбол | 02 июня 2022, 20:32 4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»

Капитан сборной Украины попросил болельщиков поддержать Николая

Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Футбол | 02.06.2022, 21:56
Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 02.06.2022, 05:25
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Футбол | 02.06.2022, 13:25
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
01.06.2022, 21:53 8
Теннис
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
02.06.2022, 03:03 6
Футбол
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
02.06.2022, 09:42
Бокс
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
01.06.2022, 21:40
Теннис
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем