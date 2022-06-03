Торино нашел альтернативу Довбику в Кальяри
Туринский клуб проявляет интерес к Жоау Педру
«Торино» продолжает поиски усиления в линию атаки на случай ухода Андреа Белотти. Итальянский клуб интересуется форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.
Однако «Торино» рассматривает и альтернативные варианты. Один из них – лидер «Кальяри» Жоау Педру. Клуб из Сардинии вылетел в Серию В, и удержать игрока, который в марте дебютировал за сборную Италии, «Кальяри» будет трудно.
Итальянские СМИ считают, что Жоау Педру может обойтись «Торино» в 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда 13 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Кальяри» во всех турнирах, контракт действует до лета 2023 года.
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