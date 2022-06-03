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  4. Торино нашел альтернативу Довбику в Кальяри
Италия
03 июня 2022, 00:10 | Обновлено 03 июня 2022, 01:18
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Торино нашел альтернативу Довбику в Кальяри

Туринский клуб проявляет интерес к Жоау Педру

03 июня 2022, 00:10 | Обновлено 03 июня 2022, 01:18
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Торино нашел альтернативу Довбику в Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Педру

«Торино» продолжает поиски усиления в линию атаки на случай ухода Андреа Белотти. Итальянский клуб интересуется форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Однако «Торино» рассматривает и альтернативные варианты. Один из них – лидер «Кальяри» Жоау Педру. Клуб из Сардинии вылетел в Серию В, и удержать игрока, который в марте дебютировал за сборную Италии, «Кальяри» будет трудно.

Итальянские СМИ считают, что Жоау Педру может обойтись «Торино» в 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда 13 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Кальяри» во всех турнирах, контракт действует до лета 2023 года.

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Торино Артем Довбик Жоау Педру Кальяри Андреа Белотти трансферы трансферы Серии A
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Источник Tuttosport
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