Торино нашел альтернативу Довбику в Кальяри

«Торино» продолжает поиски усиления в линию атаки на случай ухода Андреа Белотти. Итальянский клуб интересуется форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Однако «Торино» рассматривает и альтернативные варианты. Один из них – лидер «Кальяри» Жоау Педру. Клуб из Сардинии вылетел в Серию В, и удержать игрока, который в марте дебютировал за сборную Италии, «Кальяри» будет трудно.

Итальянские СМИ считают, что Жоау Педру может обойтись «Торино» в 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда 13 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Кальяри» во всех турнирах, контракт действует до лета 2023 года.