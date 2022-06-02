Серж ГНАБРИ: «Уход Левандовски? Мне немного стыдно»
Хавбек «Баварии» - о ситуации вокруг Роберта Левандовски
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился своим мнением по поводу возможного перехода Роберта Левандовски в «Барселону»:
«Мне как одноклубнику Левандовски и игроку «Баварии» немного стыдно от того, что происходит. Поэтому я надеюсь, что каким-то образом сторонам удастся прийти к мирному соглашению.
Дело не в том, что каждый из нас думает только о деньгах. Есть и другие вещи, которые играют большую роль в том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Понимание должно исходить от двух сторон – как от клуба, так и от футболиста».
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