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  4. Серж ГНАБРИ: «Уход Левандовски? Мне немного стыдно»
Германия
02 июня 2022, 23:26 | Обновлено 02 июня 2022, 23:52
817
0

Серж ГНАБРИ: «Уход Левандовски? Мне немного стыдно»

Хавбек «Баварии» - о ситуации вокруг Роберта Левандовски

02 июня 2022, 23:26 | Обновлено 02 июня 2022, 23:52
817
0
Серж ГНАБРИ: «Уход Левандовски? Мне немного стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился своим мнением по поводу возможного перехода Роберта Левандовски в «Барселону»:

«Мне как одноклубнику Левандовски и игроку «Баварии» немного стыдно от того, что происходит. Поэтому я надеюсь, что каким-то образом сторонам удастся прийти к мирному соглашению.

Дело не в том, что каждый из нас думает только о деньгах. Есть и другие вещи, которые играют большую роль в том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Понимание должно исходить от двух сторон – как от клуба, так и от футболиста».

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Серж Гнабри Бавария Роберт Левандовски Барселона
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Источник Goal.com
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