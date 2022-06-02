Англия02 июня 2022, 22:56 |
371
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Холанд поможет Ман Сити выйти на новый уровень»
Лидер «Манчестер Сити» – о трансфере форварда «Боруссии» Дортмунд
02 июня 2022, 22:56 |
371
0
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал трансфер форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:
«Холанд – это топ-форвард. Его трансфер поможет команде выйти на новый уровень. Нам очень не хватало именно такого нападающего, способного забивать по 20-30 мячей за сезон».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2022, 15:40 6
Роб Пейдж готовится к битве против Украины
Футбол | 02 июня 2022, 21:39 0
Адам Гложек продолжит карьеру в Бундеслиге
Футбол | 02.06.2022, 16:33
Футбол | 02.06.2022, 13:25
Футбол | 01.06.2022, 23:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2022, 21:53 8
02.06.2022, 09:26 2
02.06.2022, 01:57
01.06.2022, 06:40 10
02.06.2022, 05:25 1
01.06.2022, 17:21 2
02.06.2022, 00:23 2
31.05.2022, 21:22