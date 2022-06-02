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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Холанд поможет Ман Сити выйти на новый уровень»
Англия
02 июня 2022, 22:56 |
371
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Холанд поможет Ман Сити выйти на новый уровень»

Лидер «Манчестер Сити» – о трансфере форварда «Боруссии» Дортмунд

02 июня 2022, 22:56 |
371
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Холанд поможет Ман Сити выйти на новый уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал трансфер форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Холанд – это топ-форвард. Его трансфер поможет команде выйти на новый уровень. Нам очень не хватало именно такого нападающего, способного забивать по 20-30 мячей за сезон».

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд
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