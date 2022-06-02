Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Холанд поможет Ман Сити выйти на новый уровень»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал трансфер форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Холанд – это топ-форвард. Его трансфер поможет команде выйти на новый уровень. Нам очень не хватало именно такого нападающего, способного забивать по 20-30 мячей за сезон».