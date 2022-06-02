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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня удивили слухи о Ворскле»
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 22:17 |
647
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня удивили слухи о Ворскле»

Наставник «Металлиста 1925» - о своем будущем

02 июня 2022, 22:17 |
647
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня удивили слухи о Ворскле»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал слухи о переходе в «Ворсклу»:

«Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было.

К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова. У меня контракт с «Металлистом 1925» и я связываю большие надежды с этим клубом».

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Металлист 1925 Ворскла Полтава Юрий Максимов Валерий Кривенцов
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Источник FanDay
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