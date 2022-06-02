Украина. Премьер лига02 июня 2022, 22:17 |
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня удивили слухи о Ворскле»
Наставник «Металлиста 1925» - о своем будущем
02 июня 2022, 22:17 |
647
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Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал слухи о переходе в «Ворсклу»:
«Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было.
К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова. У меня контракт с «Металлистом 1925» и я связываю большие надежды с этим клубом».
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