Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня удивили слухи о Ворскле»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал слухи о переходе в «Ворсклу»:

«Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было.

К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова. У меня контракт с «Металлистом 1925» и я связываю большие надежды с этим клубом».