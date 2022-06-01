Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов может возглавить «Ворсклу».

Сегодня полтавский клуб сообщил о завершении срока контракта с главным тренером команды Юрием Максимовым. Скорее всего, продолжать сотрудничество стороны не будут.

Кривенцов возглавляет «Металлист 1925» с 2020 года. Ранее 48-летний специалист работал с «Ильичевцем» и входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера».