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Украина. Первая лига
01 июня 2022, 18:17 |
92
0

Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу

Валерий Кривенцов может перейти в другой клуб УПЛ

01 июня 2022, 18:17 |
92
0
Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов может возглавить «Ворсклу».

Сегодня полтавский клуб сообщил о завершении срока контракта с главным тренером команды Юрием Максимовым. Скорее всего, продолжать сотрудничество стороны не будут.

Кривенцов возглавляет «Металлист 1925» с 2020 года. Ранее 48-летний специалист работал с «Ильичевцем» и входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера».

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Ворскла Полтава Юрий Максимов Валерий Кривенцов Металлист 1925
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