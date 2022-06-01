Украина. Первая лига01 июня 2022, 18:17 |
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Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу
Валерий Кривенцов может перейти в другой клуб УПЛ
01 июня 2022, 18:17 |
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Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов может возглавить «Ворсклу».
Сегодня полтавский клуб сообщил о завершении срока контракта с главным тренером команды Юрием Максимовым. Скорее всего, продолжать сотрудничество стороны не будут.
Кривенцов возглавляет «Металлист 1925» с 2020 года. Ранее 48-летний специалист работал с «Ильичевцем» и входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера».
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