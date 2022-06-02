Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А как же Мудрик? Байер подписал перспективного чеха
Германия
02 июня 2022, 21:39 |
1271
0

А как же Мудрик? Байер подписал перспективного чеха

Адам Гложек продолжит карьеру в Бундеслиге

02 июня 2022, 21:39 |
1271
0
А как же Мудрик? Байер подписал перспективного чеха
ФК Байер Леверкузен

«Байер» Леверкузен официально сообщил о подписании атакующего полузащитника пражской «Спарты» Адама Гложека. Контракт с 19-летним чехом рассчитан до лета 2027 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс бонусы. Также «Спарта» получит 30% от суммы следующей продажи Гложека.

В нынешнем сезоне на счету Гложека 12 голов и 15 ассистов в 47 матчах за «Спарту» во всех турнирах. Также «Байер» сейчас ведет переговоры по поводу трансфера Михаила Мудрика.

По теме:
Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Готовят сделку. Байер не получал отказ от Шахтера по трансферу Мудрика
Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Адам Гложек Байер Спарта Прага
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Байер
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса
Футбол | 02 июня 2022, 18:06 0
Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса
Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса

В последнее время Эдуардо Докампо работал с «Калаоррой»

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 02 июня 2022, 05:25 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Футбол | 02.06.2022, 00:45
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Футбол | 02.06.2022, 13:10
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Футбол | 02.06.2022, 13:25
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
02.06.2022, 01:57
Теннис
Пидручный не готовится к новому сезону со сборной. Известна причина
Пидручный не готовится к новому сезону со сборной. Известна причина
31.05.2022, 18:54
Биатлон
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 102
Футбол
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 7
Футбол
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
02.06.2022, 15:40 6
Футбол
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
02.06.2022, 09:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем