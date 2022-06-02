А как же Мудрик? Байер подписал перспективного чеха

«Байер» Леверкузен официально сообщил о подписании атакующего полузащитника пражской «Спарты» Адама Гложека. Контракт с 19-летним чехом рассчитан до лета 2027 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс бонусы. Также «Спарта» получит 30% от суммы следующей продажи Гложека.

В нынешнем сезоне на счету Гложека 12 голов и 15 ассистов в 47 матчах за «Спарту» во всех турнирах. Также «Байер» сейчас ведет переговоры по поводу трансфера Михаила Мудрика.