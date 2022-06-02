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  4. ВЕРНИДУБ: «Петраков – на своем месте. Он доказал, что умеет работать»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 21:10 |
1518
0

ВЕРНИДУБ: «Петраков – на своем месте. Он доказал, что умеет работать»

Украинский тренер – о победе над Шотландией и предстоящем матче с Уэльсом

02 июня 2022, 21:10 |
1518
0
ВЕРНИДУБ: «Петраков – на своем месте. Он доказал, что умеет работать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал победу национальной команды в матче квалификации ЧМ-2022 против Шотландии, а также поделился ожиданиями от игры с Уэльсом.

– Саша Петраков – на своем месте. Он доказал, что умеет работать. Сборная показала хорошую игру, создала много моментов. Правда, не все реализовали, были ошибки. Эти ошибки – к пропущенному мячу и когда нам забивали – это и есть следствие психологического давления. Однако они справились и довольно неплохо выглядели.

– Игра с Уэльсом будет намного сложнее, чем поединок в Глазго?
– Думаю, что да. Это последний бой, как говорится. А он самый важный. Ребята это понимают. Смотрел интервью Зинченко и других игроков – они это понимают. Главное, чтобы футболисты не переживали. И не перенастроились. Все спокойно, играть они умеют, тренер у них отличный, умный. Я убежден, что они сделают то, что мы ждем от них – только победа.

– Следующая встреча с Уэльсом уже в воскресенье. Перелет, адаптация, мало времени на восстановление. Опасений из-за физической формы у вас нет?
– Будь опасения, то об этом говорил бы главный тренер. Если он не говорит, то переживаний ни у него нет, ни у нас не должно быть, – сказал Вернидуб.

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Источник Футбол 24
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