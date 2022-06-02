Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига наций. Ничья Болгарии и Северной Македонии, победы Грузии и Косова
Лига наций
Кипр
02.06.2022, FT 0 : 2
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
02 июня 2022, 21:04 |
272
0

Лига наций. Ничья Болгарии и Северной Македонии, победы Грузии и Косова

Состоялись еще четыре матча Лиги наций

02 июня 2022, 21:04 |
272
0
Лига наций. Ничья Болгарии и Северной Македонии, победы Грузии и Косова
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 июня состоялись еще четыре матча Лиги наций 2022/2023, которая стартовала вчера победой Польши над Уэльсом. Три матча состоялись в Лиге С и один – в Лиге D.

Лига С

Группа 2

Кипр – Косово – 0:2

Группа 4

Болгария – Северная Македония – 1:1

Грузия – Гибралтар – 4:0

Лига D

Группа 2

Эстония – Сан-Марино – 2:0

По теме:
Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Испания – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Болгарии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Лига наций сборная Грузии по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Кипра по футболу сборная Косова по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Сан-Марино по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бокс | 02 июня 2022, 09:42 0
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе

Осталось окончательно определиться с датой

Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Футбол | 02 июня 2022, 13:10 3
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»

Нападающий сборной Украины – о забитом мяче в ворота Шотландии

Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Футбол | 02.06.2022, 00:55
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Футбол | 01.06.2022, 23:40
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
Футбол | 02.06.2022, 18:06
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
01.06.2022, 07:32 15
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 10
Футбол
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
02.06.2022, 01:57
Теннис
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
02.06.2022, 09:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем