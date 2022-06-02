Лига наций. Ничья Болгарии и Северной Македонии, победы Грузии и Косова

Сегодня, 2 июня состоялись еще четыре матча Лиги наций 2022/2023, которая стартовала вчера победой Польши над Уэльсом. Три матча состоялись в Лиге С и один – в Лиге D.

Лига С

Группа 2

Кипр – Косово – 0:2

Группа 4

Болгария – Северная Македония – 1:1

Грузия – Гибралтар – 4:0

Лига D

Группа 2

Эстония – Сан-Марино – 2:0