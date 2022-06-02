Лига наций02 июня 2022, 21:04 |
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Лига наций. Ничья Болгарии и Северной Македонии, победы Грузии и Косова
Состоялись еще четыре матча Лиги наций
02 июня 2022, 21:04 |
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Сегодня, 2 июня состоялись еще четыре матча Лиги наций 2022/2023, которая стартовала вчера победой Польши над Уэльсом. Три матча состоялись в Лиге С и один – в Лиге D.
Лига С
Группа 2
Кипр – Косово – 0:2
Группа 4
Болгария – Северная Македония – 1:1
Грузия – Гибралтар – 4:0
Лига D
Группа 2
Эстония – Сан-Марино – 2:0
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