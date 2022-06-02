Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко с юмором прокомментировал очередное звание лучшего игрока матча. На этот раз против Шотландии.

«Конечно, это приятно. Спасибо всем болельщикам, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Сегодня мы это сделали. Я очень рад, что это удалось.

У меня есть такая просьба от Николая Матвиенко, потому что он возмущен. Говорит: «Как бы я ни играл, то набираю максимум 2% голосов». Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают «Льва матча», – сказал Ярмоленко.

