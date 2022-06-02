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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с главным тренером
Италия
02 июня 2022, 19:59 |
244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с главным тренером

Маурицио Сарри останется в клубе до 2025 года

02 июня 2022, 19:59 |
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Лацио» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Предыдущий контракт действовал до лета 2023 года, новый рассчитан до лета 2025 года.

О планах «Лацио» продлить контракт с Сарри сообщалось еще в конце мая.

Сарри возглавил «Лацио» летом прошлого года и финишировал с командой пятым в Серии А. По ходу сезона у тренера возник конфликт с президентом «Лацио» Клаудио Лотито по поводу пассивности на трансферном рынке, но руководство пообещало тренеру масштабное усиление нынешним летом.

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Источник ФК Лацио
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