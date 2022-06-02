ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с главным тренером
Маурицио Сарри останется в клубе до 2025 года
«Лацио» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Предыдущий контракт действовал до лета 2023 года, новый рассчитан до лета 2025 года.
О планах «Лацио» продлить контракт с Сарри сообщалось еще в конце мая.
Сарри возглавил «Лацио» летом прошлого года и финишировал с командой пятым в Серии А. По ходу сезона у тренера возник конфликт с президентом «Лацио» Клаудио Лотито по поводу пассивности на трансферном рынке, но руководство пообещало тренеру масштабное усиление нынешним летом.
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