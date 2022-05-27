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Италия
27 мая 2022, 14:15 |
154
0

Лацио продлит контракт с главным тренером

В Риме довольны работой Маурицио Сарри

27 мая 2022, 14:15 |
154
0
Лацио продлит контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри согласился продлить контракт с «Лацио». По информации итальянских СМИ, контракт уже подписан, не хватает только официально объявления.

Нынешний контракт Сарри с «Лацио» действует до лета 2023 года, новый будет рассчитан до 2025 года.

Сарри возглавил «Лацио» летом прошлого года и финишировал с командой пятым в Серии А. По ходу сезона у тренера возник конфликт с президентом «Лацио» Клаудио Лотито по поводу пассивности на трансферном рынке, но руководство пообещало тренеру масштабное усиление нынешним летом.

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Маурицио Сарри Лацио
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Источник Corriere dello Sport
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