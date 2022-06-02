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Лига наций
02 июня 2022, 19:05 |
213
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Бельгия – Нидерланды

Встреча состоится в пятницу, 3 июня

02 июня 2022, 19:05 |
213
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Бельгия – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Нидерландов.

Поединок состоится в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».

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Источник Sport.ua
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