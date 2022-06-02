Лига наций02 июня 2022, 19:05 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Бельгия – Нидерланды
Встреча состоится в пятницу, 3 июня
02 июня 2022, 19:05 |
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В пятницу, 3 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Нидерландов.
Поединок состоится в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
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