В пятницу, 3 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Нидерландов.

Поединок состоится в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».