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Чемпионат мира
02 июня 2022, 17:53 | Обновлено 02 июня 2022, 17:54
497
0

Два гола Неймара с пенальти. Бразилия провела контрольный матч

Сборные постепенно готовятся к чемпионату мира

02 июня 2022, 17:53 | Обновлено 02 июня 2022, 17:54
497
0
Два гола Неймара с пенальти. Бразилия провела контрольный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии провела контрольный матч против Южной Кореи. Команда победила со счетом 5:1, а дубль ударами с пенальти оформил Неймар.

В ближайшие дни бразильцы сыграют контрольные матчи с Японией и Аргентиной.

В других спаррингах США обыграли Марокко, а Япония справилась с Парагваем.

Товарищеские матчи

Южная Корея - Бразилия 1:5
Голы: Хван, 31 - Ришарлисон, 7, Неймар, 42 (с пен), 57 (с пен), Коутиньо, 80, Жезус 90

Бразилия: Вевертон, Алвеш, Тиаго Силва, Маркиньос, Сандро, Каземиро (Фабиньо, 71), Фред (Бруно, 81), Пакета (Кунья, 81), Неймар (Коутиньо, 78), Рафинья (Жезус, 78), Ришарлисон (Винисиус, 70)

США - Марокко 3:0
Голы: Ааронсон, 26, Веа, 32, Райт, 64 (с пен)

Япония - Парагвай 4:1
Голы: Асано, 36, Камада, 42, Митома, 60, Танака, 85 - Дерлис, 59

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Источник Sport.ua
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