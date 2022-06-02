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  4. Мартина Тревизан – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 17:22 |
271
0

Мартина Тревизан – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

02 июня 2022, 17:22 |
271
0
Мартина Тревизан – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Второго июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Мартина Тревизан и Кори Гауфф.

Начало встречи в 17:40 по Киеву. Победительница матча сыграет в финале против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Кори Гауфф Мартина Тревизан
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Источник Sport.ua
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