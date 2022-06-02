Мартина Тревизан – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Мартина Тревизан и Кори Гауфф.

Начало встречи в 17:40 по Киеву. Победительница матча сыграет в финале против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.

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