Александрия продлила контракт с полузащитником

«Александрия» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Кожушко.

24-летний игрок получил договор до середины 2024 года. В составе команды Кожушко провел 16 матчей и забил 3 гола.

Ранее клуб объявил об уходе из команды целого ряда игроков.