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  4. Александрия продлила контракт с полузащитником
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 16:51 |
229
0

Александрия продлила контракт с полузащитником

Олег Кожушко получил новый договор

02 июня 2022, 16:51 |
229
0
Александрия продлила контракт с полузащитником
fco.com.ua

«Александрия» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Кожушко.

24-летний игрок получил договор до середины 2024 года. В составе команды Кожушко провел 16 матчей и забил 3 гола.

Ранее клуб объявил об уходе из команды целого ряда игроков.

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Источник ФК Александрия
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