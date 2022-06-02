Украина. Премьер лига02 июня 2022, 16:51 |
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Александрия продлила контракт с полузащитником
Олег Кожушко получил новый договор
02 июня 2022, 16:51 |
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«Александрия» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Кожушко.
24-летний игрок получил договор до середины 2024 года. В составе команды Кожушко провел 16 матчей и забил 3 гола.
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