Украина. Премьер лига02 июня 2022, 10:58 | Обновлено 02 июня 2022, 10:59
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Александрию покинуло два футболиста
Клуб попрощался с Тимуром Стецьковом и Денисом Устименко
02 июня 2022, 10:58 | Обновлено 02 июня 2022, 10:59
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«Александрия» объявила, что клуб завершил сотрудничество с Тимуром Стецковым и Денисом Устименко. Клуб решил не продлевать контракты с футболистами.
Стецьков играл за «Александрию» с 2017 года и за это время сыграл в 53 матчах, в которых забил 2 мяча.
Устименко провел за клуб 44 матча, в которых забил 4 гола.
Также команду покинули молодые игроки: Никита Каверин, Владислав Сацевич, Денис Подручный и Валерий Самар.
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