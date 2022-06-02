Александрию покинуло два футболиста

«Александрия» объявила, что клуб завершил сотрудничество с Тимуром Стецковым и Денисом Устименко. Клуб решил не продлевать контракты с футболистами.

Стецьков играл за «Александрию» с 2017 года и за это время сыграл в 53 матчах, в которых забил 2 мяча.

Устименко провел за клуб 44 матча, в которых забил 4 гола.

Также команду покинули молодые игроки: Никита Каверин, Владислав Сацевич, Денис Подручный и Валерий Самар.