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  4. Александрию покинуло два футболиста
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 10:58 | Обновлено 02 июня 2022, 10:59
368
0

Александрию покинуло два футболиста

Клуб попрощался с Тимуром Стецьковом и Денисом Устименко

02 июня 2022, 10:58 | Обновлено 02 июня 2022, 10:59
368
0
Александрию покинуло два футболиста
ФК Александрия. Тимур Стецков

«Александрия» объявила, что клуб завершил сотрудничество с Тимуром Стецковым и Денисом Устименко. Клуб решил не продлевать контракты с футболистами.

Стецьков играл за «Александрию» с 2017 года и за это время сыграл в 53 матчах, в которых забил 2 мяча.

Устименко провел за клуб 44 матча, в которых забил 4 гола.

Также команду покинули молодые игроки: Никита Каверин, Владислав Сацевич, Денис Подручный и Валерий Самар.

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Источник Sport.ua
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