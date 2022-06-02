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  4. Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 15:59 | Обновлено 02 июня 2022, 16:48
814
0

Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

02 июня 2022, 15:59 | Обновлено 02 июня 2022, 16:48
814
0
Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Второго июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Ига Свёнтек и Дарья Касаткина.

Начало встречи в 16:00 по Киеву. Победительница матча сыграет в финале против Мартины Тревизан или Кори Гауфф.

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Источник Sport.ua
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