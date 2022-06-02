Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос
Второго июня состоится полуфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Ига Свёнтек и Дарья Касаткина.
Начало встречи в 16:00 по Киеву. Победительница матча сыграет в финале против Мартины Тревизан или Кори Гауфф.
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