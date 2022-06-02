Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины
32-летний полузащитник «Шахтера» отметил юбилей в игре против Шотландии
Поединок с Шотландией (3:1) стал 70-м для Тараса Степаненко за сборную Украины. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа. Но только 6-м, кто провел семь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер». 22 раза 32-летний хавбек горняков выходил на поле в рядах национальной дружины в товарищеских встречах, по 20 - в чемпионатах мира и Европы, 6 - в Лиге наций и 2 - в международных турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины, представляя один клуб
|
Матчи
|
Игрок
|
Клуб
|
Годы
|
101
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2007-2021
|
98
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2003-2016
|
92
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2012
|
71
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2003-2017
|
70
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2009-2017
|
70
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2010-2022
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
Динамо
|
2000-2009
|
65
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Шахтер
|
2000-2007
|
63
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000-2007
|
61
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
1996-2007
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