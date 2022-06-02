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  4. Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2022, 15:25 | Обновлено 02 июня 2022, 15:46
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0

Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины

32-летний полузащитник «Шахтера» отметил юбилей в игре против Шотландии

02 июня 2022, 15:25 | Обновлено 02 июня 2022, 15:46
220
0
Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Шотландией (3:1) стал 70-м для Тараса Степаненко за сборную Украины. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа. Но только 6-м, кто провел семь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер». 22 раза 32-летний хавбек горняков выходил на поле в рядах национальной дружины в товарищеских встречах, по 20 - в чемпионатах мира и Европы, 6 - в Лиге наций и 2 - в международных турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины, представляя один клуб

Матчи

Игрок

Клуб

Годы

101

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2007-2021

98

Олег ГУСЕВ

Динамо

2003-2016

92

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2012

71

Руслан РОТАНЬ

Днепр

2003-2017

70

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2009-2017

70

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2010-2022

67

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

Динамо

2000-2009

65

Анатолий ТИМОЩУК

Шахтер

2000-2007

63

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000-2007

61

Владислав ВАЩУК

Динамо

1996-2007

 

 

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Источник Sport.ua
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