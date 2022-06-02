Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины

Поединок с Шотландией (3:1) стал 70-м для Тараса Степаненко за сборную Украины. Он стал 12-м игроком, достигшим этого рубежа. Но только 6-м, кто провел семь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер». 22 раза 32-летний хавбек горняков выходил на поле в рядах национальной дружины в товарищеских встречах, по 20 - в чемпионатах мира и Европы, 6 - в Лиге наций и 2 - в международных турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины, представляя один клуб