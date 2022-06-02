В матче с Шотландией сборная Украины отметила сразу три победных юбилея

В матче с Шотландией (3:1) сборная Украины отметила сразу три победных юбилея. Наша национальная дружина отпраздновала 40-ю викторию в чемпионатах мира, в том числе 20-ю - в гостях. А также 30-ю на чужих полях в чемпионатах мира и Европы. 9 раз приводил украинцев к победе на «мире» Олег Блохин, 7 - Михаил Фоменко, по 6 - Алексей Михайличенко и Йожеф Сабо, 5 - Андрей Шевченко, 4 - Валерий Лобановский и 3 - Александр Петраков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины в чемпионатах мира