Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче с Шотландией сборная Украины отметила сразу три победных юбилея
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2022, 15:01 | Обновлено 02 июня 2022, 15:23
1096
0

В матче с Шотландией сборная Украины отметила сразу три победных юбилея

Наша национальная дружина отпраздновала 40-ю викторию в чемпионатах мира

02 июня 2022, 15:01 | Обновлено 02 июня 2022, 15:23
1096
0
В матче с Шотландией сборная Украины отметила сразу три победных юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Шотландией (3:1) сборная Украины отметила сразу три победных юбилея. Наша национальная дружина отпраздновала 40-ю викторию в чемпионатах мира, в том числе 20-ю - в гостях. А также 30-ю на чужих полях в чемпионатах мира и Европы. 9 раз приводил украинцев к победе на «мире» Олег Блохин, 7 - Михаил Фоменко, по 6 - Алексей Михайличенко и Йожеф Сабо, 5 - Андрей Шевченко, 4 - Валерий Лобановский и 3 - Александр Петраков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины в чемпионатах мира

Победа

Дата

Соперник

Счет

Тренер

1-я

31.08.1996

Северная Ирландия (г)

1:0

Йожеф САБО

10-я

05.09.2001

Армения (д)

3:0

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

20-я

06.09.2008

Беларусь (д)

1:0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

30-я

11.10.2013

Польша (д)

1:0

Михаил ФОМЕНКО

40-я

01.06.2022

Шотландия (г)

3:1

Александр ПЕТРАКОВ
По теме:
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Король футбола Пеле призвал путина остановить злобную войну в Украине
Тарас Степаненко сыграл 70-й матч за сборную Украины
цифры и факты сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни
Футбол | 02 июня 2022, 12:15 1
Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни
Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни

Виллиан крайне некомфортно чувствует себя в родной Бразилии

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Футбол | 02 июня 2022, 03:03 2
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»

Футбольный агент – о Михаиле Мудрике

Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Футбол | 02.06.2022, 13:25
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Футбол | 02.06.2022, 11:40
Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Футбол | 01.06.2022, 23:40
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 5
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
01.06.2022, 11:44 11
Футбол
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
01.06.2022, 20:25 18
Футбол
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Бой Усик – Джошуа могут перенести
Бой Усик – Джошуа могут перенести
31.05.2022, 10:00 1
Бокс
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем