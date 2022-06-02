В матче с Шотландией сборная Украины отметила сразу три победных юбилея
Наша национальная дружина отпраздновала 40-ю викторию в чемпионатах мира
В матче с Шотландией (3:1) сборная Украины отметила сразу три победных юбилея. Наша национальная дружина отпраздновала 40-ю викторию в чемпионатах мира, в том числе 20-ю - в гостях. А также 30-ю на чужих полях в чемпионатах мира и Европы. 9 раз приводил украинцев к победе на «мире» Олег Блохин, 7 - Михаил Фоменко, по 6 - Алексей Михайличенко и Йожеф Сабо, 5 - Андрей Шевченко, 4 - Валерий Лобановский и 3 - Александр Петраков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы сборной Украины в чемпионатах мира
|
Победа
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
1-я
|
31.08.1996
|
Северная Ирландия (г)
|
1:0
|
Йожеф САБО
|
10-я
|
05.09.2001
|
Армения (д)
|
3:0
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
20-я
|
06.09.2008
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
30-я
|
11.10.2013
|
Польша (д)
|
1:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
40-я
|
01.06.2022
|
Шотландия (г)
|
3:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
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