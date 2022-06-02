Сборная Украины 12-й раз в истории одержала победу в первой игре года

Сборная Украины, взяв верх над Шотландией (3:1), 12-й раз в истории одержала победу в первом матче года. В большинстве случаев наша команда праздновала викторию на старте в товарищеских встречах. А вот на официальном уровне ранее добивалась успеха лишь дважды. В 2005 году украинцы под руководством Олега Блохина выиграли на выезде у Албании в отборе на чемпионат мира - 2:0, а в 2020-м при Андрее Шевченко во Львове победили Швейцарию в Лиге наций - 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы сборной Украины в первых матчах года

Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер 1. 23.03.1997 ТМ Киев Молдова 1:0 Йожеф САБО 2. 20.03.1999 ТМ Тбилиси Грузия 1:0 Йожеф САБО 3. 26.04.2000 ТМ София Болгария 1:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 4. 09.02.2005 ЧМ Тирана Албания 2:0 Олег БЛОХИН 5. 10.02.2009 МТ Лимасол Словакия 3:2 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 6. 25.05.2010 ТМ Харьков Литва 4:0 Мирон МАРКЕВИЧ 7. 29.02.2012 ТМ Петах-Тиква Израиль 3:2 Олег БЛОХИН 8. 06.02.2013 ТМ Севилья Норвегия 2:0 Михаил ФОМЕНКО 9. 05.03.2014 ТМ Ларнака США 2:0 Михаил ФОМЕНКО 10. 24.03.2016 ТМ Одесса Кипр 1:0 Михаил ФОМЕНКО 11. 03.09.2020 ЛН Львов Швейцария 2:1 Андрей ШЕВЧЕНКО 12 01.06.2022 ЧМ Глазго Шотландия 3:1 Александр ПЕТРАКОВ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.