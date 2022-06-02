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  4. Сборная Украины 12-й раз в истории одержала победу в первой игре года
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2022, 14:55 | Обновлено 02 июня 2022, 15:00
317
0

Сборная Украины 12-й раз в истории одержала победу в первой игре года

Третий раз украинцы отпраздновали викторию на старте в официальном матче

02 июня 2022, 14:55 | Обновлено 02 июня 2022, 15:00
317
0
Сборная Украины 12-й раз в истории одержала победу в первой игре года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, взяв верх над Шотландией (3:1), 12-й раз в истории одержала победу в первом матче года. В большинстве случаев наша команда праздновала викторию на старте в товарищеских встречах. А вот на официальном уровне ранее добивалась успеха лишь дважды. В 2005 году украинцы под руководством Олега Блохина выиграли на выезде у Албании в отборе на чемпионат мира - 2:0, а в 2020-м при Андрее Шевченко во Львове победили Швейцарию в Лиге наций - 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы сборной Украины в первых матчах года

 

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер

1.

23.03.1997

ТМ

Киев

Молдова

1:0

Йожеф САБО

2.

20.03.1999

ТМ

Тбилиси

Грузия

1:0

Йожеф САБО

3.

26.04.2000

ТМ

София

Болгария

1:0

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

4.

09.02.2005

ЧМ

Тирана

Албания

2:0

Олег БЛОХИН

5.

10.02.2009

МТ

Лимасол

Словакия

3:2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

6.

25.05.2010

ТМ

Харьков

Литва

4:0

Мирон МАРКЕВИЧ

7.

29.02.2012

ТМ

Петах-Тиква

Израиль

3:2

Олег БЛОХИН

8.

06.02.2013

ТМ

Севилья

Норвегия

2:0

Михаил ФОМЕНКО

9.

05.03.2014

ТМ

Ларнака

США

2:0

Михаил ФОМЕНКО

10.

24.03.2016

ТМ

Одесса

Кипр

1:0

Михаил ФОМЕНКО

11.

03.09.2020

ЛН

Львов

Швейцария

2:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

12

01.06.2022

ЧМ

Глазго

Шотландия

3:1

Александр ПЕТРАКОВ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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