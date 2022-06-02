Чемпионат мира02 июня 2022, 11:40 |
2460
2
Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Форвард отметился ярким голом
02 июня 2022, 11:40 |
2460
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Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.
Лидер сборной Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии WhoScored. Статистический портал поставил форварду оценку 8.2. Ярмоленко забил первый гол в матче.
Также высокий балл получил Александр Зинченко - 8.1. Лучшим игроком Шотландии стал хавбек Каллум Макгрегор - 7.7.
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Комментарии 2
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Я согласен, Андрей был лучшим. Странно, что у Миколенко такая низкая оценка.
Великолепная игра Ярмоленко - впечатляет, как всегда! Настоящий лидер! А вот слаженная игра всей команды - это достижение главного тренера А.В.Петракова.Он является лучшим в украинском футболе. Соглашусь: после Валерия Лобановского.
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