Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.

Лидер сборной Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии WhoScored. Статистический портал поставил форварду оценку 8.2. Ярмоленко забил первый гол в матче.

Также высокий балл получил Александр Зинченко - 8.1. Лучшим игроком Шотландии стал хавбек Каллум Макгрегор - 7.7.