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  4. Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Чемпионат мира
02 июня 2022, 11:40 |
2460
2

Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored

Форвард отметился ярким голом

02 июня 2022, 11:40 |
2460
2
Ярмоленко – лучший игрок матча Шотландия – Украина по версии Whoscored
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.

Лидер сборной Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии WhoScored. Статистический портал поставил форварду оценку 8.2. Ярмоленко забил первый гол в матче.

Также высокий балл получил Александр Зинченко - 8.1. Лучшим игроком Шотландии стал хавбек Каллум Макгрегор - 7.7.

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сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Андрей Ярмоленко WhoScored
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Источник WhoScored.com
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Zhez53
Я согласен, Андрей был лучшим. Странно, что у Миколенко такая низкая оценка. 
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+6
Dnipro1995-55
Великолепная игра Ярмоленко - впечатляет, как всегда! Настоящий лидер! А вот слаженная игра всей команды - это достижение главного тренера А.В.Петракова.Он является лучшим в украинском футболе. Соглашусь: после Валерия Лобановского.
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0
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